Москва, 13 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о демилитаризации Запорожской АЭС являются несостоятельными. С таким заявлением выступил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Владимир Рогов пояснил, что тяжелых вооружений на АЭС не было и это знают в том числе в МАГАТЭ. Кроме того, по его словам, вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия. Таким образом, заявление Эммануэля Макрона о том, что МАГАТЭ «добилось» вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС, несостоятельно и играет на руку украинским националистам, которые ждут удобного момента для захвата атомной станции.

Владимир Рогов подчеркнул, что никто отводить войска и снимать охрану с АЭС не будет, тем более что ее территория подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Владимир Рогов «Запорожская АЭС — государственная собственность России, и любые провокации и попытки по её захвату будут жестко пресекаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с премьер-министром Украины договорился направить миссии безопасности МАГАТЭ на все атомные электростанции Украины.