Власти Италии намерены самостоятельно преодолевать энергетический кризис
Италия хочет самостоятельно преодолевать энергетический кризис, если ЕС не примет эффективных мер
Рим, 13 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В случае, если Евросоюз не примет эффективных мер для борьбы с энергетическим кризисом, власти Италии готовы к самостоятельному его преодолению. Об этом 13 декабря заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, её слова приводит газета La Repubblica.
«Переговоры сегодня продолжаются, и завтра появятся новые детали. Но мы готовы вмешаться на национальном уровне, если европейские меры будут запоздалыми или окажутся неэффективными», — сказала она.
Также Мелони отметила, что она испытывает гордость за проделанную властями Италии работу в этом вопросе, и добавила, что рассматривает вопрос об итальянском производстве газа по сниженным ценам для компаний страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарский Федеральный совет заявил, что угрозы возникновения дефицита электроэнергии в Швейцарии являются реальными и потому стране нужно пересмотреть свою энергосистему для обеспечения ее долгосрочного снабжения.