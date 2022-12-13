Рим, 13 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В случае, если Евросоюз не примет эффективных мер для борьбы с энергетическим кризисом, власти Италии готовы к самостоятельному его преодолению. Об этом 13 декабря заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, её слова приводит газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«Переговоры сегодня продолжаются, и завтра появятся новые детали. Но мы готовы вмешаться на национальном уровне, если европейские меры будут запоздалыми или окажутся неэффективными», — сказала она.

Также Мелони отметила, что она испытывает гордость за проделанную властями Италии работу в этом вопросе, и добавила, что рассматривает вопрос об итальянском производстве газа по сниженным ценам для компаний страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарский Федеральный совет заявил, что угрозы возникновения дефицита электроэнергии в Швейцарии являются реальными и потому стране нужно пересмотреть свою энергосистему для обеспечения ее долгосрочного снабжения.