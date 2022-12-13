Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили проект федерального закона, направленный на сохранение льготных налоговых режимов для организаций в сфере ювелирного бизнеса. Законопроект направлен на поддержку, прежде всего, малого бизнеса в ювелирной сфере и будет предложен депутатам Госдумы.

Марина Каширская ИА REGNUM Ювелирные изделия

Документ разработали депутаты от «Единой России» Денис Четырбок и Наталия Астахова вместе с депутатом от КПРФ Ириной Ивановой.

Как напомнила Ирина Иванова в своём Telegram-канале, согласно Федеральному закону № 47 производители и продавцы ювелирных изделий с 1 января 2023 года не смогут применять упрощенную систему налогообложения и патент. Это потребует от небольших предприятий принятия на работу сотрудников бухгалтерии, закупки программного обеспечения, обучения работе с новой системой учета и продаж.

По оценкам аудиторов, эти расходы составят не менее 100 тыс. рублей в месяц для каждого предприятия и увеличат стоимость готовой продукции как минимум на 20-25%.

«Для большинства представителей малого ювелирного бизнеса новые меры станут неподъемным бременем, и в итоге мы попросту потеряем ремесло. Единственным выходом для небольших ювелирных компаний станет уход в тень», — уверена депутат от КПРФ, известная также своей защитой малого предпринимательства.

По её словам, этот закон будет работать исключительно в интересах крупных игроков и на ухудшение условий ведения малого бизнеса, что противоречит целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Налоговые платежи в результате нововведений не возрастут, а уменьшатся, считают авторы законодательной инициативы.

Петербургские депутаты хотят предложить Госдуме не отменять льготные налоговые режимы для ювелирной сферы, которые применяются для ней последние 20 лет.

«Сейчас явно не лучшее время для увеличения налогового бремени», — отмечает Иванова.