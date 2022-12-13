Владимир, 13 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В результате ДТП с рейсовым автобусом во Владимирской области пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщается в департаменте здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«Актуальная информация о пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Судогодском районе 13 декабря — в результате происшествия пострадали 19 человек: трое детей и 16 взрослых», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о 17 доставленных в больницу пострадавших.

Как передает ИА REGNUM, ранее в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД в результате ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области.