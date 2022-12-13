Москва, 13 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым совершенствуется порядок подтверждения права на применение нулевой ставки НДС экспортерам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Питер Брейгель младший. Офис сборщика налогов. 1615

Законом уточняются правила подтверждения экспортером права на применение ставки 0% по НДС. В ряде случаев исключаются документы на бумажном носителе. Вместо этого для экспортеров товаров устанавливается обязанность по представлению в налоговые органы реестров в электронной форме, которые будут включать все необходимые сведения.

Так, при вывозе из России припасов в налоговые органы представляется, в частности: реестр в электронной форме, содержащий сведения из контракта налогоплательщика с налогоплательщиком, осуществляющим деятельность по поиску, оценке, разведке и разработке указанного месторождения, на поставку припасов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сведения из транспортных, товаросопроводительных и иных документов, подтверждающих вывоз припасов в пункт назначения, находящийся на континентальном шельфе РФ или в исключительной экономической зоне страны, либо в российской части дна Каспийского моря.