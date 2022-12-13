Госдума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС
Госдума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС экспортерами
Москва, 13 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым совершенствуется порядок подтверждения права на применение нулевой ставки НДС экспортерам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Законом уточняются правила подтверждения экспортером права на применение ставки 0% по НДС. В ряде случаев исключаются документы на бумажном носителе. Вместо этого для экспортеров товаров устанавливается обязанность по представлению в налоговые органы реестров в электронной форме, которые будут включать все необходимые сведения.
Так, при вывозе из России припасов в налоговые органы представляется, в частности: реестр в электронной форме, содержащий сведения из контракта налогоплательщика с налогоплательщиком, осуществляющим деятельность по поиску, оценке, разведке и разработке указанного месторождения, на поставку припасов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сведения из транспортных, товаросопроводительных и иных документов, подтверждающих вывоз припасов в пункт назначения, находящийся на континентальном шельфе РФ или в исключительной экономической зоне страны, либо в российской части дна Каспийского моря.