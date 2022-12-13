Москва, 13 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Страны Запада всё активнее заявляют свои намерения о переманивании квалифицированных кадров из России. В этих условиях необходимо продумать меры, защищающие страну от «утечки мозгов». Об этом в ходе заседания экспертного совета при правительстве РФ заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

Иван Шилов Михаил Мишустин

Потеря интеллектуального и культурного капитала должна быть предотвращена, подчеркнул премьер-министр. В этих целях должны быть предложены необходимые меры удержания его в стране.

«Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов. <…> Особо они такое желание не скрывают, публично заявляют. <…> Конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — заявил Мишустин.

Ранее о том, что Запад своими действиями относительно визового режима с Россией создаёт условия для «утечки мозгов» из страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.