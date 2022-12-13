Киев, 13 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. На данный момент на всей захваченной режимом Киева территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 13 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также указывается, что воздушная тревога объявлена на временно оккупированных боевиками ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины был объявлен режим воздушной тревоги.