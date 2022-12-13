Москва, 13 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Проработать вопрос гарантий трудоустройства мобилизованных граждан России призвал депутатов «Единой России» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Во время обсуждения на площадке партии «Единая Россия» новой редакции федерального закона о занятости Медведев отметил, что при работе над законодательством в сфере занятости нужны нормы, позволяющие «в полном объёме защитить трудовые права» жителей территорий, освобождённых в ходе СВО.

«Также следует подумать и над гарантиями трудоустройства мобилизованных граждан», — заявил Медведев.