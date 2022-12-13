Минск, 13 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Мероприятия по проверке боеготовности армии Белоруссии носят оборонительный характер. Об этом 13 декабря Валерий Ревенко, помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества, написал в социальной сети Twitter.

Mil.by Белорусские военные

Сообщается, что внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии начата по поручению президента и под руководством госсекретариата совета безопасности. Мероприятия носят оборонительный характер. Осуществляется выборочная проверка органов военного управления и воинских частей.

В министерстве обороны Белоруссии заявили, что мероприятия по проверке боеготовности будут носить комплексный характер. Вооруженным силам Белоруссии предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы. Планируется передвижение военной техники и личного состава, в связи с этим вводится временное ограничение движения транспорта и граждан по дорогам общего пользования и участкам местности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Лукьяновича новым командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны страны.