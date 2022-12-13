Вашингтон, 13 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Возможности Российской армии значительно превосходят то, что может противопоставить ВСУ, поэтому у киевского режима нет шансов на победу. Об этом 12 декабря заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно что-то предпринять для собственного спасения. В противном случае «его песенка спета», как утверждает американский полковник.

«Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится», — сказал Макгрегор.

В ноябре он заявил, что президент США Джо Байден может принять решение отправить на Украину американских военнослужащих. Макгрегор отметил, что считает это «опасным» решением.