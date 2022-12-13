ДНР, 13 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Село Луганское в Донецкой Народной Республике подверглось обстрелу со стороны киевских боевиков. Жертв избежать не удалось. Об этом 13 декабря сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

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«В результате обстрела ВФУ в посёлке Луганское погибли три человека», ― говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным штаба терробороны ДНР на 13 декабря, за последние сутки обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ привели к гибели четырёх мирных жителей. Ещё четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

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Всего за сутки по территории ДНР было выпущено 195 снарядов. Под обстрелы со стороны ВСУ попали девять населённых пунктов.