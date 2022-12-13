Москва, 13 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Гидрометеорологический центр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом 13 декабря сообщили на официальном сайте учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Отмечается, что предупреждение действует до 12:00 мск 15 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пережившем снежный шторм Санкт-Петербурге 13 декабря ожидается небольшой снег, а также повышенная температура воздуха.