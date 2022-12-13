Москва, 13 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Россия не скатилась в пропасть из-за введенных санкций Запада. В экономике есть некоторый спад, но он не выше, чем при предыдущих мировых экономических кризисах. Об этом 13 декабря заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания экспертного совета при правительстве РФ.

Иван Шилов Михаил Мишустин

Как отметил премьер-министр страны, адаптация к санкциям Запада продолжается. При этом ситуация с экономикой в стране даже лучше, чем у многих других стран.

«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах», — считает Мишустин.

По словам премьер-министра, сокращение ВВП по итогам 2022 года составит не менее 3%. Такие прогнозы делают в Минэноморазвития РФ. Становится ясно, что «некоторого замедления избежать не удастся», но при этом «очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года».

Как ранее сообщалось, в сентябре 2022 года Михаил Мишустин заявил, что против России введено столько санкций, сколько не вводилось никогда в отношении всех других стран.