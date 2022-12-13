Киев, 13 декабря, 2022, 15:47 — ИА Регнум. На территории захваченных Киевом Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 13 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Кроме того, указывается, что также воздушная тревога была объявлена на оккупированной боевиками режима Киева части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Франция предоставила Украине кредит на льготных условиях в размере 100 млн евро.