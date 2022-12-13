Мелитополь, 13 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в Запорожской области успешно отразили несколько атак украинских боевиков. Об этом 13 декабря сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На северо-восточном направлении запорожской линии фронта уничтожено четыре ударных беспилотника и сорвано несколько атак боевиков ВСУ на позиции наших войск, — отметил он. — Противник был накрыт артиллерией, после чего отошел на исходные рубежи, понеся значительные потери».

Также Рогов добавил, что в городе Гуляйполе уничтожен большой склад боеприпасов 102-й бригады теробороны ВСУ.

Как передает ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов сообщал о процессе стягивания украинскими боевиками на запорожское направление реактивных систем залпового огня.