Брюссель, 13 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Подавляющее большинство депутатов Европейского парламента 13 декабря поддержали предложение отправить в отставку вице-председателя Европарламента Еву Кайли. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Отмечается, что «за» проголосовали 625 депутатов, «против» — один. Ещё двое решили воздержаться. Отправить Кайли в отставку предложила глава Европарламента Роберта Метсола в связи с разразившимся коррупционным скандалом.

Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе правоохранители провели серию обысков и задержаний по делу о коррупции в Европарламенте. Якобы это связано с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Кайли оказалась среди задержанных. После этого её исключили из партии «Всегреческое социалистическое движение — Движение перемен», а на родине в Греции заморозили её активы.