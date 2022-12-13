Москва, 13 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Очередное совещание с членами правительства в режиме онлайн 14 декабря проведёт президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин

Обсуждение в ходе мероприятия будет посвящено «административной гильотине».

«Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой «административной гильотины», а также совершенствование разрешительной деятельности», ― уточнили в Кремле.

С докладом на эту тему выступит заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа контрольно-надзорной деятельности, которая и получила неофициальное название «регуляторной гильотины», предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.

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Закон о государственном и муниципальном контроле в итоговом, третьем чтении Госдума приняла в мае 2021 года. В силу документ вступил с 1 июля того же года.

Напомним, что в рамках процесса осуществления «регуляторной гильотины» в начале декабря 2019 года Министерство юстиции подготовило постановление об отмене более 3,7 тыс. актов времен Советского Союза.