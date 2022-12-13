Москва, 13 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Законопроект о защите русского языка предлагается ко второму чтению дополнить правилами для СМИ, запретив им вульгаризмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

«Мы считаем, что необходимо ввести корреспондирующие изменения в некоторые отраслевые законы, в частности, закон о СМИ, которые обяжут организациям СМИ нормативно закреплять требования о соблюдении норм русского языка при публичном использовании в рамках своей организации», — сказала Ямпольская.

Речь идет, прежде всего, о телевидении.

«Чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторской манерой и авторским стилем», — заявила глава комитета Госдумы.