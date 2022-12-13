Лондон, 13 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Санкции против ряда предпринимателей и чиновников Ирана, обвинённых Лондоном в причастности к якобы поставкам беспилотников России, ввели власти Великобритании. Об этом 13 декабря говорится в опубликованном на сайте британского правительства заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Как отмечается в сообщении, Лондон ввёл санкции против бизнесменов и официальных лиц Ирана, якобы «связанных с производством и/или поставкой беспилотников Кремлю».

Кроме того, уточняется, что в обновлённый британский санкционный список вошла компания Oje Parvaz Mado Nafar Company, включая её директора Юсефа Абуталеби, также под санкции попали Абдолла Мехраби и Афшин Хаджех Фард.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее санкции против 12 представителей старшего командного состава Вооружённых сил России ввели власти Великобритании.