Москва, 13 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы подготовят обращение на имя спикера палаты парламента Вячеслава Володина с просьбой содействовать ускорению процесса внесения на рассмотрение законопроекта о введении инструмента жилищных сертификатов для восстановления прав обманутых дольщиков, сообщил зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») еще в сентябре 2022 года заявлял о том, что законопроект о введении механизма государственных жилищных сертификатов для обманутых дольщиков в ближайшие недели будет внесен в палату парламента.

«Сегодня в Госдуме прошло заседание рабочей группы по обманутым дольщикам. В числе прочего обсуждали еще в сентябре проаносированный проект закона о введении инструмента жилищных сертификатов для восстановления прав обманутых дольщиков. Уже декабрь, но до внесения на рассмотрение в Госдуму дело так и не дошло. Почему? Все подвисло на стадии согласования с правовым управлением (ГПУ). При том, что уже было несколько итераций», — пояснил депутат в своем телеграм-канале.

Аксёненко отметил, что инструмент жилищного сертификата необходим и должен быть в формате дополнительного варианта решения проблемы и он успешно применяется в вопросе обеспечения жильем детей-сирот.

«Поэтому сегодня было принято решение форсировать процесс принятия этого инструмента и направить соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Будет изложена позиция рабочей группы и просьба содействовать ускорению процесса внесения законопроекта к рассмотрению», — добавил парламентарий.

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