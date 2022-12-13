Владимир, 13 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области заведено уголовное дело о нарушении ПДД. Об этом 13 декабря сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего во Владимирской области <…>» — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса КАвЗ, двигаясь по маршруту Владимир — Гусь-Хрустальный, на 294-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждения. По данным СК, в салоне автобуса находились 37 человек.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов заявил о 17 пострадавших, в числе которых трое детей, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом под Владимиром.