Киев, 13 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Франция предоставила Украине кредит на льготных условиях в размере 100 млн евро. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Согласно полученным данным, Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития. Полученные средства будут направлены на финансирование первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных.

По информации кабинета министров Украины, Франция с 24 февраля 2022 года предоставила Украине поддержку на сумму $432 млн.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 13 декабря, что Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд.