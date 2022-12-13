Грозный, 13 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В составе чеченского отряда «Ахмат» в зоне СВО воюет подразделение из Ингушетии «Бобр». Название созданного в соседней республике подразделения означает «Баталхаджинский отряд быстрого реагирования». Его бойцы совместно с военнослужащими из Чечни успешно ведут военные действия на херсонском направлении. Об этом рассказал в своем телеграм-канале 13 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Множество наших соотечественников ныне ведет борьбу против националистических формирований на Украине. В том числе и наши братья из Ингушетии в составе «Баталхаджинского отряда быстрого реагирования» (Бобр). <…> Бойцы отряда успешно противостоят националистической угрозе в херсонском направлении вместе с сотрудниками чеченского ОМОН «Ахмат-1» управления Росгвардии по ЧР», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось о направлении из Чечни в зону спецоперации нескольких подразделений росгвардейцев и военнослужащих под общим названием «Ахмат». В их составе также не только представители силовых структур Чечни, но и тысячи добровольцев из различных регионов России.