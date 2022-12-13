Путин поддержал идею названия новых строящихся трасс «Россия» и «Восток»
Путин согласился с идеей назвать «Россия» и «Восток» новые строящиеся в РФ автомагистрали
Москва, 13 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. С идеей дать название строящемуся транснациональному коридору от Санкт-Петербурга до Владивостока «Россия», а трассе М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени — названия «Восток», согласился президент РФ Владимир Путин 13 декабря в ходе церемонии открытия ряда новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры.
Во время церемонии заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ, что именно за эти названия отдало свои голоса большая часть принявших в голосовании по этому вопросу жителей России.
«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — «Россия», а вот этот участок — «Восток», — ответил на это российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что смертность на дорогах России продолжает снижаться. В этом году жертв автоаварий было на 700 человек меньше, чем в 2021 году.