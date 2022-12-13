Москва, 13 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. С идеей дать название строящемуся транснациональному коридору от Санкт-Петербурга до Владивостока «Россия», а трассе М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени — названия «Восток», согласился президент РФ Владимир Путин 13 декабря в ходе церемонии открытия ряда новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Во время церемонии заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ, что именно за эти названия отдало свои голоса большая часть принявших в голосовании по этому вопросу жителей России.

«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — «Россия», а вот этот участок — «Восток», — ответил на это российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что смертность на дорогах России продолжает снижаться. В этом году жертв автоаварий было на 700 человек меньше, чем в 2021 году.