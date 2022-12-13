Путин дал старт движению по новым участкам трассы М-12
«Начинаем движение». Путин запустил новые участки трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург»
Ново-Огарево, Московская область, 13 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В запуске новых участков трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург» 13 декабря принял участие президент России Владимир Путин. Он дал старт запуску движения в режиме видеоконференции.
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, находясь на одном из дорожных объектов, докладывал президенту о планах дальнейшей работы. Он отметил, что в этому году хотелось бы запустить трассу до Арзамаса, а через год — открыть участок до Казани.
Хуснуллин попросил президента запустить движение по отремонтированным участкам: «Владимир Владимирович, дайте команду». «Начинаем движение», — объявил президент.
Напомним, 13 декабря состоялось открытие новых объектов автомобильной сети и участков трасс, на которых завершён капитальный ремонт. В эксплуатацию введены дороги в Свердловской, Владимирской, Московской и Воронежской областях, а также в Северной Осетии.