Ново-Огарево, Московская область, 13 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В запуске новых участков трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург» 13 декабря принял участие президент России Владимир Путин. Он дал старт запуску движения в режиме видеоконференции.

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, находясь на одном из дорожных объектов, докладывал президенту о планах дальнейшей работы. Он отметил, что в этому году хотелось бы запустить трассу до Арзамаса, а через год — открыть участок до Казани.

Хуснуллин попросил президента запустить движение по отремонтированным участкам: «Владимир Владимирович, дайте команду». «Начинаем движение», — объявил президент.

Напомним, 13 декабря состоялось открытие новых объектов автомобильной сети и участков трасс, на которых завершён капитальный ремонт. В эксплуатацию введены дороги в Свердловской, Владимирской, Московской и Воронежской областях, а также в Северной Осетии.