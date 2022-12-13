Минск, 13 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрей Лукьяновича новым командующим военно-воздушных сил и войсками противовоздушной обороны страны. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Андрей Лукьянович назначен командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы президента страны.

Отмечается, что прежде Андрей Лукьянович занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника новым главой министерства иностранных дел страны.