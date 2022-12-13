Москва, 13 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном проезде школьных автобусов по платным дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Детский автобус

«Мы выдадим бесплатно транспондеры школьным автобусам», — отметил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»), отвечая на вопрос о том, как системы будут отличать школьные автобусы от остального транспорта.

Законопроект устанавливает гарантию бесплатного проезда школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, по платным автомобильным дорогам.

При этом порядок идентификации такой группы транспортных средств предлагается урегулировать в рамках подзаконных актов и положений концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве или о муниципально-частном партнерстве.

Изменение повысит комфортность проезда детей к месту обучения или к месту проведения обучающих мероприятий. Учитывая, что подобный проезд организуется спортивными школами и детскими организациями, он, как правило, финансируется за счет средств бюджетной системы страны. Принятие закона позволит снизить нагрузку на федеральный, региональные, муниципальные бюджеты и достичь положительного бюджетного и социального эффекта, отмечают в Госдуме.

Сейчас от оплаты проезда на платных дорогах освобождены рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, скорые и иной спецтранспорт.