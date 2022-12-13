Владимир, 13 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Смертность на дорогах России продолжает снижаться. В этом году жертв автоаварий было на 700 человек меньше, чем в 2021 году. Об этом 13 декабря в ходе церемонии открытия ряда новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В мероприятии в формате видео-конференц-связи принял участие президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Читайте также: 1,3 млн погибших в год: Всемирный день памяти жертв ДТП

«Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. В этом году показатель снизился на 6%, а в жизнях это более чем на 700 человек меньше погибло на дорогах», ― уточнил Хуснуллин.

Он добавил, что в следующем году власти намерены ещё сильнее снизить этот показатель. По словам вице-премьера, этому будет способствовать масштабная работа по приведению в порядок дорог.

Ранее по теме: Росавтодор: смертность на дорогах России снизилась на 10%

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росавтодора Роман Новиков заявил, что на российских дорогах за первые полгода на 10% снизилось число смертей.