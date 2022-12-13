Москва, 13 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о создании судов на территориях ДНР и ЛНР и о порядке отбора кандидатов для работы в них, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

«По Запорожью и Херсону законопроекты пока находятся в работе», — отметила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина («Единая Россия»).

Отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов в ДНР и ЛНР осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ, следует из документа.

Преимущественное право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в ДНР и ЛНР на момент присоединения этих субъектов к России. Но есть два условия — наличие российского гражданства и соответствие должностным требованиям.

В целом изменения устанавливают порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяют полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Судебные участки будут созданы при внесении соответствующих предложений органами публичной власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. То же касается и определения числа мировых судей.