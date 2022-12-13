Киев, 13 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В данный момент в энергосистемах на захваченной режимом Киева территории Украины наблюдается сложная ситуация. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

«Дефицит электроэнергии остается значительным. Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в одной из захваченных Киевом украинских областей в результате ракетных ударов получили повреждения энергетические объекты, ремонт которых можно будет начать только после разрешения руководства боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз направит Киеву для стабилизации энергосистемы на захваченной последним части Украины 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов.