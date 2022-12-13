Минск, 13 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и ряда её соратников из оппозиции. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба белорусского МВД.

European Parliament Светлана Тихановская

«Сотрудниками ГУБОПиК МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение» и входящих в него структурных подразделений — «хоругвей», — говорится в сообщении.

По версии следователей, находящиеся за границей белорусские оппозиционеры якобы координируются с другими экстремистскими формированиями и готовятся действиям, которые расцениваются как посягательство на суверенитет Белоруссии. Сообщается, что в планы оппозиции входит подготовка находящихся за границей белорусских студентов и представителей диаспоры к возвращению на родину для «диверсионной, террористической и агентурной работы».

Сообщается, что по данном делу проверяют более 200 человек. Следователи в том числе изучают «цифровые следы» подозреваемых в Сети.