Москва, 13 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Российские военнослужащие сорвали попытку выдвинуться для контратаки роты мотопехотинцев ВСУ в районе села Павловка в Донецкой Народной Республике. В результате слаженных действий бойцов ВС РФ было уничтожено около 50 человек живой силы противника и шесть единиц военной техники, в том числе три бронемашины. Такие данные привело 13 декабря Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«На южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства. — Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа».

Кроме того, как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки были уничтожены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка Харьковской области, Георгиевка, Водяное ДНР и Желтая Круча Запорожской области.