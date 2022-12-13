Москва, 13 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях уголовного производства в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Наша задача — как можно скорее выработать правила и интегрировать в правовое пространство. Что касается судебных ошибок, то речь в законопроекте идет о другой плоскости», — первый зампред комитета Госдумы по госстротельству Ирина Панькина («Единая Россия»).

Устанавливается, что уголовное судопроизводство на территориях новых регионов осуществляется по правилам, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК), а преступность и наказуемость деяний, совершенных на их территориях до 30 сентября 2022 г. (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России), определяются в соответствии с нормами Уголовного кодекса (УК).

Законопроект отражает недопустимость поворота к худшему при определении наказания обвиняемого: оно не будет ужесточаться, если российским законом предусматривается более суровое наказание, и наоборот, если более жесткое наказание было предусмотрено законами, действовавшими на территориях новых регионов до 30 сентября, а российское законодательство предусматривает более мягкое наказание за аналогичное преступление, будет применяться российский уголовный закон.

Вводится положение, согласно которому не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового региона до 30 сентября 2022 г., если оно было направлено на защиту интересов России или этих субъектов.

Кроме того, предусматривается возможность использовать в российском уголовном процессе доказательств по уголовным делам, полученных до 30 сентября 2022г. в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, действовавшим на территориях новых субъектов РФ. Принятые судами этих субъектов решения до указанной даты имеют законную силу.

Обвиняемые и иные участники уголовного судопроизводства будут иметь право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, следует из документа.

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, предлагается применять на территориях новых субъектов с 1 января 2027 г.

В целом, ЛНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году.