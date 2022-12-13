Минск, 13 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. По решению президента Белоруссии Александра Лукашенко новым главой министерства иностранных дел Белоруссии назначен экс-замминистра страны Сергей Алейник. Об этом 13 декабря сообщает белорусское информационное агентство БелТа.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра», — говорится в сообщении.

Также источник отмечает, что Андрей Лукьянович назначен командующим ВВС и ПВО Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в политическом поле страны должны остаться лишь партии, соответствующие принципам внутренней и внешней политики государства.