Госдума определяет процесс перехода новых регионов России к системе закупок
Госдума приняла в I чтении законопроект о процессе перехода новых регионов России к системе закупок
Москва, 13 декабря, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет правительство РФ полномочием по установлению особенностей планирования и осуществления в 2023–2025 годах закупок для обеспечения государственных нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов отметил, что реализация проектируемых полномочий позволит обеспечить планомерный переход заказчиков новых субъектов на применение российского законодательства о закупках.
Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») пояснил, что законопроект дает право правительству очень оперативно реагировать на те возможные нюансы, которые будут возникать в ходе правоприменения закона о закупках.