Москва, 13 декабря, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет правительство РФ полномочием по установлению особенностей планирования и осуществления в 2023–2025 годах закупок для обеспечения государственных нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов отметил, что реализация проектируемых полномочий позволит обеспечить планомерный переход заказчиков новых субъектов на применение российского законодательства о закупках.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») пояснил, что законопроект дает право правительству очень оперативно реагировать на те возможные нюансы, которые будут возникать в ходе правоприменения закона о закупках.