Брюссель, 13 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Боснии и Герцеговине одобрили получение статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Государства — члены Евросоюза согласовали 13 декабря предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на присоединение к европейскому сообществу. Согласно полученным данным, такое решение приняли министры стран Евросоюза по европейским делам. Решение будет официально одобрено лидерами в четверг, 15 декабря на саммите. Это одобрение станет первым этапом длительного процесса вступления этой балканской страны с населением 3,5 млн человек.

В октябре Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам ЕС предоставить статус кандидата Боснии и Герцеговине, страдающей от бедности и политической нестабильности, которая сталкивается с сепаратистскими угрозами.

Как ранее передавало ИА REGNUM, члены ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии в размере €6,3 млрд из-за позиции Будапешта в отношении киевского режима. Ранее в ЕС собирались заблокировать для Будапешта €7,5 млрд.