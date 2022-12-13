Москва, 13 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Киевские боевики пытались контратаковать позиции российских военных на краснолиманском направлении. Об этом 13 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«На краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что потери с киевской стороны превысили полсотни военнослужащих киевского режима убитыми и ранеными. Также ВС России уничтожили две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Вооружённым силам России удалось выйти на более выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении. По данным Минобороны России, наступление российской армии на этом направлении продолжается.