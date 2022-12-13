Москва, 13 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Семь пунктов управления ВСУ уничтожены в ходе спецоперации российскими военными, сообщил 13 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По данным представителя Минобороны, поражены пункты управления в Харьковской области (в районе Кисловки, Крахмального, Берестового, Моначиновки), в Запорожской области (в районе Желтой Кручи) и в ДНР (в районе Георгиевки и Водяного).

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией ВС РФ, ракетными войсками, а также артиллерией. Также, по данным Минобороны, российские военные нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях в 172 районах.