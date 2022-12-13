Москва, 13 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки уничтожили под Донецком склад боеприпасов и батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

По данным российского военного ведомства, склад противника находился возле Константиновки, батарея РСЗО — возле Красного Лимана.

Также сообщается о больших потерях ВСУ на донецком и южнодонецком направлениях.

Напомним, 12 декабря от обстрелов боевиками ВСУ населённых пунктов Донецкой Народной Республики погибли пять человек, четверо были ранены.