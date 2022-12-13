Москва, 13 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. За последние сутки в ходе специальной военной операции средствами противовоздушной обороны (ПВО) России сбиты два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были сбиты в районах населенных пунктов Житловка и Кременная Луганской Народной Республики.

Также сообщается о двух перехваченных реактивных снарядах РСЗО M142 HIMARS и районе населенного пункта Первомайск (ЛНР) и противорадиолокационной ракеты HARM в районе населенного пункта Макаровка (Херсонская область).

Как передает ИА REGNUM, 13 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле Куйбышевского района Донецка, а также Александровки и Майорска со стороны ВСУ.