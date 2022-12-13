Российские войска отразили контратаки ВСУ на донецком направлении
Российские войска отразили контратаки ВСУ на донецком направлении — Минобороны РФ
Донецк, 13 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. На донецком направлении российские войска отразили три контратаки боевиков ВСУ, уничтожили военную технику. Сведения приводит 13 декабря Министерство обороны Российской Федерации.
«На донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника», — сообщили в Минобороны страны.
Согласно полученным данным, в результате огневого поражения уничтожено более 30-ти украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.
Как сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Баевский сообщил 12 декабря, что низкая область и туман в Донбассе не позволяли вести прицельный огонь, но силы ВСУ продолжили обстрелы населённых пунктов.