Донецк, 13 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. На донецком направлении российские войска отразили три контратаки боевиков ВСУ, уничтожили военную технику. Сведения приводит 13 декабря Министерство обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«На донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника», — сообщили в Минобороны страны.

Согласно полученным данным, в результате огневого поражения уничтожено более 30-ти украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Баевский сообщил 12 декабря, что низкая область и туман в Донбассе не позволяли вести прицельный огонь, но силы ВСУ продолжили обстрелы населённых пунктов.