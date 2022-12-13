ВС РФ уничтожили за сутки свыше 40 боевиков ВСУ на купянском направлении
Минобороны: артиллерия ВС России уничтожила на купянском направлении за сутки до 40 боевиков ВСУ
Москва, 13 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Российская артиллерия за прошедшие сутки уничтожила на купянском направлении до 40 боевиков преступного режима Киева. Об этом 13 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наёмников», — сказал он.
Кроме того, Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 40 украинских боевиков и наёмников, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Баевский рассказал, что в течение 12 декабря в Донбассе низкая область и туман не позволяли вести прицельный огонь, но силы ВСУ продолжили обстрелы населённых пунктов.