Москва, 13 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Российская артиллерия за прошедшие сутки уничтожила на купянском направлении до 40 боевиков преступного режима Киева. Об этом 13 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«На купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наёмников», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 40 украинских боевиков и наёмников, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Баевский рассказал, что в течение 12 декабря в Донбассе низкая область и туман не позволяли вести прицельный огонь, но силы ВСУ продолжили обстрелы населённых пунктов.