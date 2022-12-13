Москва, 13 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Россия всегда следит за событиями в Сербии. Мнение о том, что России в настоящее время не до братской страны, является опрометчивым и ложным. Так прокомментировал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко утверждение ряда стран Запада о неготовности России заниматься косовской проблемой.

Serbia. mid.ru Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

Он отметил, что в настоящее время транслируется мнение о том, что в условиях занятости России решением вопроса на Украине можно по-быстрому решить вопрос с признанием независимости Косово от Сербии. Таким образом Запад получит дополнительные возможности давления на Сербию.

«Это большое заблуждение, потому что в этой ситуации мы рядом с нашими друзьями, в отношении Сербии действует лозунг «Своих не сдаем», — заявил дипломат в эфире канала «Соловьев Live».

Как подчеркнул посол РФ в Сербии, президенту этой страны Александру Вучичу постоянно напоминают о том, что Россия готова «подставить плечо», и он помнит об этом.