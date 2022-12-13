Москва, 13 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Ответ Москвы на западную политику потолка цен на российскую нефть выглядит вполне достаточным — страны ЕС почувствуют негативный эффект уже в начале 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Ольга Борисова. Так она прокомментировала информацию о том, что Россия ответит на политику потолка цен запретом продажи своего черного золота, если в контракте в качестве получателя будет указана страна, присоединившаяся к потолку, а кроме того, если в договоре соответствующий потолок фигурирует как условие.

drpepperscott230 Добыча нефти

«В ближайшее время только европейским странам придется найти замену примерно 108 млн т нефти, которые поставлялись из России, что будет вести к росту цен, — сказала Борисова. — В краткосрочной перспективе для России ответ на политику потолка цен на нефть приведет к временному снижению доходов бизнеса и налоговых поступлений в бюджет. Однако как только будут налажены альтернативные схемы, объёмы добычи могут вырасти, что связано с ориентацией на новых бизнес-партнеров и прогнозируемым мировым ростом потребления жидких углеводородов к 2026 году на 7,6 млн баррелей в сутки. Страны Евросоюза, G7 и Австралия столкнутся с ростом цен на нефть, что негативно отразится на уровне жизни их населения. В то же время переориентация России на Азию, Африку и Латинскую Америку приведет к росту их экономик и формированию выгодной ценовой конъюнктуры на этих рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что Россия ответит на политику потолка цен на ее энергоресурсы жестко и адекватно, тем более что Запад не сможет обойтись без российского черного золота.