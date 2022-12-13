Москва, 13 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что Китаю и Индии удастся избежать дальнейшей эскалации на индийско-китайской границе. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с журналистами 13 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Мы надеемся, что ее удастся избежать», — сказал замминистра, отвечая на вопрос об отношении Москвы к недавнему столкновению западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая с Вооруженными силами Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай призвал Индию контролировать свои войска на границе двух крупных государств.