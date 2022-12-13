Лондон, 13 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Санкции против 12 представителей старшего командного состава Вооружённых сил России ввели власти Великобритании. Об этом 13 декабря говорится в опубликованном на сайте британского правительства заявлении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

«Двенадцать старших командиров российских Вооружённых сил, включая подразделений, задействованных в нанесении ударов по украинским городам, попали под санкции», — говорится в опубликованном документе.

Также уточняется, что в новый британский санкционный список включены: командующий 3-ей мотострелковой дивизией генерал-майор Алексей Авдеев, командующий 4-й танковой дивизией полковник Евгений Журавлев, директор главного вычислительного центра Генерального штаба генерал-майор Роберт Баранов, командующий ракетными войсками и артиллерией 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев, командующий 144-й мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Цоков и начальник подразделения строительства и управления беспилотными летательными аппаратами генерал-майор Александр Новиков.

Кроме того, указывается, что также новые санкции Британии введены в отношении: начальника штаба российской группировки войск (сил) «Запад» генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны генерал-лейтенант Николая Паршина, командующего ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева, командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Михаила Матвеевского и командующего 35-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александра Санчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Польша и страны Прибалтики не поддержали санкции Евросоюза в отношении России в сфере удобрений и продовольствия.