Ново-Огарево, Московская область, 13 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Проблему пробок на дорогах необходимо решить. В целом нужно повысить пропускную способность дорожной сети в стране, заявил 13 декабря президент России Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Отметив, что необходимо продолжать работу по созданию эффективных транспортных коридоров, президент поручил принять меры для повышения пропускной способности автострад, а также для сокращения доли федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки.

Владимир Путин «Одновременно важно улучшать организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок».

Для этого необходимо дальше развивать дорожную сеть, отмечает глава государства, подчёркивая, что приоритетной задачей также является «ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП, других аварийно-опасных участков».

Важно решать эти проблемы, отмечает президент, ведь от этого вопроса «напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших граждан».

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