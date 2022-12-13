Барселона, Испания, 13 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Испании судебное разбирательство по делу о переходе бразильского футболиста Неймара в испанский клуб «Барселона» завершилось полным оправданием спортсмена. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Высшего суда Каталонии.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

Сообщается, что невиновными также были признаны проходящие по делу экс-президент футбольного клуба Сандро Росель и родители Неймара.

Обвинение изначально добивалось наказания для футболиста в виде двух лет лишения свободы, но потом прокуратура сняла все подозрения.

Напомним, Неймара обвиняли в участии в мошенничестве и коррупционной схеме. Сообщалось, что он якобы скрыл часть денег, полученных при переходе в «Барселону».