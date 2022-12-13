Москва, 13 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Актуальные вопросы двусторонней повестки дня стали основной темой телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его таджикистанского коллеги Сироджиддина Мухриддина. Об этом сообщили в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

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Уточняется, что разговор состоялся 13 декабря.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере экономики и образования», ― говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Также главы МИД России и Таджикистана затронули аспекты взаимодействия двух стран в международных организациях, включая СНГ, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Душанбе Семён Григорьев заявил, что Таджикистан является дружественной России страной. По его словам, здесь «любят Россию, русских и нет той дурацкой русофобии, которая набирает силу в некоторых бывших союзных республиках».