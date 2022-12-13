В Италии считают, что Россия не позволяет начать переговоры по Украине
Глава Минобороны Италии считает, что Россия не позволяет начать переговоры по Украине
Рим, 13 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в Сенате, что решения руководства России не позволяют начать переговоры о достижении справедливого мира на Украине, сообщает информагентство Аskanews.
По словам главы Минобороны, действий украинских войск недостаточно, чтобы Россия отказалась от Донбасса. Гуидо Крозетто также обвинил Москву в «продлении конфликта».
Новое правительство Италии продолжило линию своих предшественников на оказание всесторонней помощи Украине. Министр также сообщил, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Италии будут засекречены, в том числе, и данные по решению о возможном шестом пакете военной помощи.
Ранее парламент Италии одобрил первый декрет, который предусматривал предоставление помощи Украине, включая поставки вооружений до конца 2022 года. Правительство Джорджи Мелони 1 декабря одобрило новый декрет о предоставлении помощи киевскому режиму в 2023 году. Перечень переданной военной техники и оборудования также засекречен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит контрмерами на увеличивающуюся вовлечённость США и Евросоюза в конфликт на Украине. По его словам, в Москве видят непрекращающуюся масштабную помощь Киеву, которая заключается в обучении военнослужащих на территории стран НАТО, предоставлении разведданных, спутниковых снимков в реальном времени, в том числе определении целей для ударов и планировании операций ВСУ.
Россия, со своей стороны, всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет.
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