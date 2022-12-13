Рим, 13 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в Сенате, что решения руководства России не позволяют начать переговоры о достижении справедливого мира на Украине, сообщает информагентство Аskanews.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По словам главы Минобороны, действий украинских войск недостаточно, чтобы Россия отказалась от Донбасса. Гуидо Крозетто также обвинил Москву в «продлении конфликта».

Новое правительство Италии продолжило линию своих предшественников на оказание всесторонней помощи Украине. Министр также сообщил, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Италии будут засекречены, в том числе, и данные по решению о возможном шестом пакете военной помощи.

Ранее парламент Италии одобрил первый декрет, который предусматривал предоставление помощи Украине, включая поставки вооружений до конца 2022 года. Правительство Джорджи Мелони 1 декабря одобрило новый декрет о предоставлении помощи киевскому режиму в 2023 году. Перечень переданной военной техники и оборудования также засекречен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит контрмерами на увеличивающуюся вовлечённость США и Евросоюза в конфликт на Украине. По его словам, в Москве видят непрекращающуюся масштабную помощь Киеву, которая заключается в обучении военнослужащих на территории стран НАТО, предоставлении разведданных, спутниковых снимков в реальном времени, в том числе определении целей для ударов и планировании операций ВСУ.

Россия, со своей стороны, всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет.

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